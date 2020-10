Venezuela contabilizó en las últimas horas más de 780 nuevos casos de Covid-19

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela registró en las últimas horas 788 casos positivos de covid-19, para llegar a un total de 78.434. Freddy Ñáñez en su reporte que publicó en su cuenta de Twitter indicó que los casos se dividen en 766 por transmisión comunitaria y 22 importados. Los casos comunitarios están distribuidos de la siguiente manera: 114 casos del Dtto. Capital, 84 Carabobo, 77 Táchira, 77 en Lara, entre otras entidades. Lamentó el fallecimiento de cuatro personas por el virus, dos hombres de 71 y 83 años en Táchira, así como una mujer de 67 y un hombre de 68 años en Apure. Con estos cuatro casos, el país llega a la cifra de 653 fallecidos. . . #EVNews #freddyñañez #coronavirusenvenezuela #covid19 #coronavirus #5Oct