Síntesis deportiva, por Avelino Avancin

(04 de octubre del 2020. El Venezolano).- SIGUE REVENTANDO REDES en China, Salomón Rondón. El caraqueño, junto a Darwin Machís, debe ser el que tenga la llave que abra las rejas del ataque vinotinto, con miras al partido ante Colombia, aunque se comenta que no podrá actuar en estos dos primeros encuentros, ya que su club no quiere liberarlo antes de la fecha indicada, para el vuelo charter que saldrá de Madrid, con la presencia de varios estelares que ven acción en el continente europeo. La FVF gestiona por la vía diplomática solventar el problema. Muchos aspirantes para ser titulares línea por línea, todos aguardando como fieras al acecho, para el bravo choque ante los cafeteros, en la caliente Barranquilla…Una noche de muchos altibajos para el Caracas ante Medellín. Los capitalinos perdieron cerca de un millón de dólares, tras su eliminación en la Copa Libertadores. Ojala se de el milagro ante Boca Juniors en Buenos Aires, lo veo muy difícil…En otra gran presentación el Santos de Jefferson Soteldo complicó al Olimpia, al derrotarlo en Paraguay, en un choque vibrante, donde lució muralla el portero Joao Paulo. Los cariocas ya están en la siguiente fase…Se avecina el torneo nacional. El grupo A con sede en Valencia tiene como principales favoritos a La Guaira y Atlético Venezuela. Mientras que la agrupación B, considerada la más pareja, tiene a oncenas compactas como los rojos del Ávila, Táchira y a los anfitriones zamoranos. Por cierto que Pedro “Mago” Ramírez, ya estaba listo para sumarse a las filas de Portuguesa, pero la Federación no aprobó lo de nuevos fichajes. Los llaneros van con todo a partir de enero, se habla de entre seis y ocho nuevos refuerzos…La Segunda División reunirá a doce conjuntos desde principios de noviembre, divididos en dos llaves y se disputara en Barquisimeto, con la presencia de Chico Guayana, Angostura, UCV, Yaracuy, Fundación Lara y AIFI y en Mérida lo harán Vigía, JBL, Hermanos Colmenares, Real Frontera, Ureña y Ula. Motivado a la crisis quedaron fuera de carrera nueve escuadrones…. La gente del Petare adquirió la franquicia del Lala, por lo que en el 2021 dirán presentes en la máxima categoría…

LOS MARLINS siguen sorprendiendo con su nomina joven y guerrera. La sangre venezolana se hizo sentir por intermedio del mirandino Miguel Rojas y el aragueño Jesús Aguilar, convertidos en todos unos ídolos con la pandilla de Miami. “Golpe para los apostadores”, recuerdo esta frase de Ali Khan cuando había una sorpresa…Cachorros y Mellizos se desinflaron…Bob Gibson, a quienes muchos expertos lo consideran el mejor lanzador derecho, será muy recordado. Fue gran figura con los Cardenales de San Luis. En total ganó 251 duelos, propinando 3.117 ponches. En 1981 ingresó al Salón de la Fama. En nuestra pelota mostró su potencial por allá en los años sesenta, con los equipos Oriente y Orientales…

IMPARABLE Anthony Davis. Los Lakers de Lebron James lo tienen todo para proclamarse en la NBA y sumar su corona campeonil numero 18, para igualarse en la cima con los Celtics de Boston, como los más ganadores…El jugador que más minutos ha disputado en los play offs es el legendario Tim Duncan con 9.370…Abrouse Acosta representa experiencia con los Supersónicos de Miranda rumbo a la Súper Liga, una contienda que no tendrá mucho colorido por la pandemia y por la notable ausencia de jugadores importantes…

JAVIER JOSE CASTELLANOS, a quienes muchos consideran el mejor jinete criollo de la historia, cumplió recientemente 24 años de carrera en los Estados Unidos, brillando entre los grandes a nivel de todo el planeta. Espera la reapertura de la escuela ubicada en el Hipódromo La Rinconada, donde actualmente prevalece como líder Robert Capriles. De acuerdo a los entendidos, el zuliano supera a Eibar Coa, Gustavo Ávila, Juan Vicente Tovar, Emisael Jaramillo, Ángel Castillo, Douglas Valiente, Junior Alvarado, Hebert Bouley, Irving Rosendo y Guillermo Gavidia…Jhonny Camacaro, gloria deportiva de Guanare en las disciplinas de fútbol y maratón, nos escribe para expresar que se siente bastante frustrado, ya que el Barsa cedió ante el Real Madrid, en la lucha por el título en el pasado campeonato de España. “Como ha hecho falta el Pep Guardiola como director técnico”, indicó… …Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.