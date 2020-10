Siguen invasiones de fincas autorizadas vía Maduro Por Angel Monagas

DENUNCIA: Abuso de autoridad del INTI contra productora agrícola del Sur del Lago

Habló con Esmeira Urdaneta, productora del municipio Francisco Javier Pulgar, El Chivo Estado Zulia. Me cuenta que “hace aproximadamente 3 años la agropecuaria San Roque fue invadida, en la parte trasera, en el margen del caño El Pital por unas 30 personas de origen wayuu (guajiros)”.

Según la inspección realizada por el INTI para la época, se comprobó que la finca estaba produciendo en un margen del 80% en los rubros de plátano, cacao y carne.

La invasión impidió completar el proyecto de la finca.

El INTI (Instituto Nacional de Tierras) central de Caracas, emitió una notificación a los invasores y firmaron un acuerdo para desalojar. Nunca lo hicieron.

El pasado 30 septiembre de este 2020, Luis Mendoza del INTI hace un recorrido a las tierras y determina asombrosamente que los “invasores” pueden quedarse con ellas, obviando incluso el pronunciamiento de los legisladores regionales, curiosamente del chavismo como el historiador Juan Romero, vicepresidente del CLEZ (Consejo Legislativo del Zulia), la diputada María Malpica y los propios representantes agrarios y a su vez, contradice lo que el Presidente del INTI Luis Fernando Soteldo firmó el 28 de enero de este mismo año 2020.

¿EN PRESENCIA DE QUE ESTAMOS?

¿Populismo? ¿Error? ¿Abuso de autoridad?

A mi juicio, no es más que anarquía. Un país dividido en pedazos, donde cada expresión de este sistema se reparte el poder.

Auténticas mafias que gobiernan por “pedacitos”. Uno en contra del otro.

“Esto era tuyo, ahora aquí mando yo…lo tuyo es fuera de esta zona”.

Cuando no es un ente o corporación del gobierno, es la guerrilla, el narcotráfico, o los paramilitares y delincuentes (los que no usan antifaz).

Esto que observamos con las tierras, sucede igual en el campo policial, económico, entre otros.

Estamos gobernando por una Federación de “PADRINOS”, como los del clásico de cine, cada uno en su sector y con sus reglas.

Y el que quiera obviarlos, no puede, y debe “arreglarse” por separado.

Puede traer la firma de Nicolás, de Diosdado, de Padrino o de Reverol y el funcionario, autoridad o “mafioso” te dice, “AQUÍ MANDO YO” y si hablas es peor te advierten, porque ellos (los jefes) “no salen de Caracas ni de Maracaibo”.

LAS VÍCTIMAS

Los ciudadanos, la sociedad civil en general, está desprotegida.

Si quieres seguir en Venezuela y sobrevivir no tienes otra opción: Arreglarte o morir en el intento.

Esta situación del campo venezolano, debiera ser atendida con urgencia. Supuestamente quieren ponerlo a producir.

¿Cómo? No los dejan. Son obstáculos diarios. Hasta para llevar los productos a los consumidores finales debes entenderte con las mafias organizadas: Guardias, Policías, colectivos, y también con las mafias no controladas.

En Guaraque estado Mérida se pierden ocho (8) mil sacos de papa, por falta de transporte y en Tovar, Productores mueren de mengua por falta de Insumos, mientras el Banco Agrícola sanciona y veta a productores Agrícolas. Mencionó uno de los miles de ejemplos.

¿En presencia de qué estamos?

GUAIDÓ LO VOLVIÓ A HACER

Los líderes modernos no dicen “VAYAN” o “SALGAN”, dicen “VAMOS” y marcan la ruta encabezada por ellos.

Como lo señalamos en la columna pasada, las protestas han sido 90% silvestres, ajenas, huérfanas de representación política de la MUD y del G4.

La gente está descubriendo lo inútiles de nuestros animales políticos (zoon politikon) como los denominaba Aristóteles.

A dos años del “interinato”, nada ha mejorado, si ha cambiado pero para peor.

Luego de la liberación del tío, Guaidó cambió.

El pueblo en la calle era la oportunidad. Allí estaba el hueco y nuevamente el autonombrado líder opositor desperdicio las circunstancias y no supo maximizar el error gubernamental.

¿Por qué la AN sigue apoltronado en Caracas y no acudió al llamado de Yaracuy.

Capriles si lo entendió bien y por gnoseología del error busca acercarse al sentimiento popular.

Los laboratorios de Voluntad Popular son buenos para destruir, desinformar y desnaturalizar.

Capriles carece de ejército y es cuesta arriba su jugada, anunciada en esta misma columna hace más de dos semanas.

El pueblo los observa y como diría Cantínflas, a ambos les gritan “Ni siquiera te ignoro”.

MARÍA TENÍA RAZÓN

Dos años espero Guaidó para coincidir con María Corina y ahora pretende, mostrando su complejo de Adán decirnos que es el primero. ¿Quién le cree?

Desde el 2005 se ha invocado el R2P en sesenta (60) casos y sólo en tres (3) se ha aplicado pues debe ser aprobado en el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde Rusia y China tienen poder de veto.

Venezuela está en nivel amarillo, ni siquiera en nivel naranja, muchos menos rojo. Esa es la verdad, caiga quien caiga.

Ese camino no garantiza absolutamente nada y menos a corto plazo.

EL DOSSIER SOBRE EL SAHUM (Servicio autónomo Hospital Universitario de Maracaibo)

LO QUE MADURO NUNCA LEYÓ

Leo a un conocido médico, revolucionario, ex militante del MVR…Dr. Frank De Armas

“Jamás apoyaría una invasión extranjera a mi país, pero tampoco acepto la mentira oficial de que nuestros males se deben exclusivamente al bloqueo estadounidense, obviando la corrupción e ineptitud chavista…” “…Hace 6 años, cuando aún no existían las sanciones, ya la situación hospitalaria en Venezuela era terrible…” “…En aquel entonces, cuando laboraba como Especialista en Medicina Crítica, preparé durante 2 años un Dossier sobre el estado del Hospital Universitario de Maracaibo -El más grande del país- para el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Se lo hice llegar a través de la Presidenta del Consejo Legislativo del Zulia de entonces, la Profesora Magdelis Valbuena y de Sol Musset de Primera; pero no les interesó…” “Hace unos meses, una de las operadoras de salud del oficialismo, Noly Fernández, dijo que yo había dejado el ejercicio de la medicina en mi país por intereses mercantilistas. En realidad lo hice, porque ya en esa fecha, las condiciones de ejercicio, tal y como lo mostrarán estos testimonios, eran inaceptables…” “No me interesa politizar la salud y la mejor muestra de ello es que este material lo mantuve oculto por más de 5 años, pero creo que ya es hora que se conozca y que Maduro se digne a verlo”.

Los interesados búsquenlo. Por su extensión no lo muestro.

LEY ANTIBLOQUEO O LEY PRO EVASIÓN PARA EL BLANQUEO

No la he leído aún.

Me comentan que ella facilita la fuga y evasión de capitales del ojo de las autoridades internacionales.

Si ella es motivo de júbilo para el negocio del narcotráfico, debe haber una buena motivación.

El remedio Nicolás puede ser peor que la enfermedad.

Hacernos un paraíso fiscal para dinero sucio, es una capitalización peligrosa que solo podría hacer explotar la burbuja que ya somos.

Vean el ejemplo del falso paisaje que mostró Panamá.

NO SUBESTIMAR AL CHAVISMO

No lloveré sobre mojado. No se pelea contra un hombre sino contra un sistema, como lo hemos definido. Bien organizado y asesorado.

La economía marca el rumbo del pueblo en la calle, si usted, Guaidó y demás líderes opositores no lo comprenden, el daño será terrible.

A partir del lunes 5 de Octubre 2020, mi programa Así amanece Venezuela saldrá por el canal de youtube Factores de Poder a las 8am y seguiremos por AvilaRadioOnline.com y RadioPetrolera.com.

Lamentablemente para las miles de personas que me han escrito y me han llamado, me retire de Rumbera 98.7 FM para no afectar a la emisora.

Yo escogí mi método de lucha, NI PIDO NI DOY CUARTEL Soy Caiga Quien Caiga.

Sígueme por twitter e Instagram como @Angelmonagas