Resumen de noticias de entretenimiento, por Camargonotas

(03 de octubre del 2020. El Venezolano).- La página web Camargonotas, presentó su resumen de noticias más relevante en el mundo del entretenimiento.

El Chef James vuelve con nuevo proyecto: El chef venezolano James Tahhan, quien fue despedido de la cadena Telemundo recientemente regreso frente a las cámaras con un proyecto personal: "Es el proyecto más ambicioso en el que he trabajado", dijo.

El cocinero venezolano anuncia entusiasmado que regresa con nuevo trabajo frente al lente, un proyecto que siempre soñó y que por fin se hace realidad.

"Nunca me han visto de esta forma, nunca he sentido tanta libertad de hablar en mi propio idioma. Estoy muy cerca de mostrarles el proyecto más ambicioso en el que he trabajado hasta ahora, han sido largas horas de grabación, muchos trasnochos, con equipos de alta tecnología y un gran talento humano acompañándome. Faltan pocos días...", ha contado en su perfil de Instagram.



Tom Cruise filmará nueva cinta en el espacio: Tom Cruise ya tiene pasaje para viajar al espacio y filmar su nueva película: en 2021 y con Elon MuskLa NASA junto a Space X, que ya confirmaron su participación en esta ambiciosa producción que tendrá como locación principal la Estación Espacial Internacional y estará dirigida por Doug Liman.

En octubre del año que viene, la cápsula Space Crew Dragon, construida por SpaceX -la compañía de Elon Musk- y la NASA, llevará a cabo una misión turística con el director de cine Doug Liman y el actor Tom Cruise.

La famosa maquiladora Claudia González y su nuevo reto: La extraordinaria y premiada maquilladora venezolana Claudia González ha estado conversando con el productor y director colombiano Julio Saldarriaga para trabajar juntos en el próximo proyecto del cineasta que tiene como título de trabajo “Salamandra”. Julio Saldarriaga es un director que ha ganado dos veces el premio Emmy International y ahora se junta con la artista Claudia González que tiene una gran trayectoria y ha galardonada con diferentes premios como: ANDA, Premio Municipal de Cine , Tacarigua de Oro y un reconocimiento especial que le hicieron en Barcelona España en el marco del festival de cine Sant Andreu de la Barca, Esta producción será una coproducción entre la reconocidas productoras Seven Creative Group y Mestizo Producciones, ya ambos artistas trabajaron juntos en The Whistler y ahora han llegado a un acuerdo para trabajar en esta producción que tenemos entendido está dentro del género del horror y están en conversaciones con los actores Edward James Olmos, María Conchita Alonso, Edgar Ramírez y Alicia Machado.

Gaby Espino estrena look para nuevo proyecto en TV: La actriz venezolana Gaby Espino se cambió el color de su cabello y ahora es rubia. Y no es por aquello de que los hombres las prefieren rubias. Es que se dice que así será su nuevo look para la segunda temporada de " Jugar con Fuego" de Telemundo, lo que marcaría el regreso de Espino a las telenovelas. "Estoy súper contenta de que ya pronto nos vamos a poder ver todos los días por la tele", compartió en Instagram la actriz venezolana. Gaby Espino y el actor peruano Jason Day, protagonizaron la primera temporada de "Jugar con fuego".

Concierto on line para celebrar 80 años con Billo’s: La Billo's Caracas Boys arriba a sus 80 años de existencia. La cita es el sábado 10 de octubre a las 7:00 PM, una experiencia histórica animará la apacible rutina de las noches de cuarentena, para llevar adonde estemos, en vivo y directo, la mejor música bailable del planeta. Desde el teatro del espectacular Hotel Colonial La Chamaquera, en el estado Carabobo, empezarán a sonar en los acordes del clásico inmortal “Bella Caracas”, o tal vez de “El profesor Rui Ruá”, y esa música inmortal volverá a hacer su magia para todos y gozar con la Billo's.

Falleció Berenice Gómez "La Bicha" : La periodista Berenice Gómez, conocida en el medio como "La Bicha", falleció a los 68 años. La noticia fue dada a conocer en Twitter por su hermana, Eréndira Gómez. La tambien periodista Erendida, precisó que la muerte de Berenice Gómez se produjo en horas de la mañana de este domingo "a causa de una infección bacteriana que agarró en quirófano. Gracias a todos por su preocupación y por estar pendientes", escribió.

"La bicha" fue operada en agosto para garantizar el funcionamiento de sus funciones renales. Berenice Gómez se encontraba luchando contra un cáncer de pulmón desde hace varios años.