Estados Unidos superó los 7,3 millones de casos de coronavirus

View this post on Instagram

#NoticiasEV El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump envió un mensaje antes de abandonar la Casa Blanca, en la que afirmó que "Quiero agradecer a todos por su gran apoyo, voy al hospital militar Walter Reed, pienso que todo va a estar bien." Es de mencionar que el primer mandatario fue trasladado al Hospital Militar, para cumplir el tratamiento de Covid-19. . . #EVNews #DonaldTrump #estadosunidos #washingtondc #03Oct #coronavirus