Carabobo, el estado con más casos de Covid-19 en las últimas horas

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela contabilizó en las últimas horas 791 nuevos casos de coronavirus y se reportaron 8 fallecidos a causa de la enfermedad; la cifra total de contagios es de 76.820 y las muertes 643. El estado Carabobo lideró la cifra de contagios este viernes con 177 casos, le siguen: Distrito Capital (141), Miranda (115), Aragua (82), Zulia (35), Nueva Esparta (34), Táchira (29), Trujillo (27), Sucre (26), La Guaira (26), Amazonas (19), Mérida (15), Bolívar (12), Yaracuy (10), Lara (9), Barinas (5), Anzoátegui (5), Portuguesa (5). Freddy Ñáñez a través de su cuenta de Twitter indicó que los fallecidos se reportaron en los estados: Amazonas (una mujer de 51 años y dos hombres de 72 y 66 años), Nueva Esparta (un hombre de 66 años), Apure (dos hombres de 67 y 46 años), Zulia (una mujer de 61 años y un hombre de 57 años). . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #Carabobo #venezuela #valencia #03Oct