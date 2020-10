Modelo venezolana Faddya Halabi causa sensación en los Estados Unidos

View this post on Instagram

🇪🇸 Has sido tu o ha sido el universo, pero jamas espere esta sorpresa y vivir algo asi hoy cuando desperte esta mañana. 🇬🇧 Is it you or is it the universe, I truly never expected to live this experience and this surprise when I woke up this morning 🙈🙈🙈🙈😍😍😍😍 • • #miamiflorida #surprise #miamilife #happyday #enjoylife #fashionstyle #rangerover #rangeroverfirstedition #firsteedition2020