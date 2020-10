Cooronavirus y hambre: la llave perfecta, por Emiro Albornoz

(02 de octubre del 2020. El Venezolano).- Entre la terrible pandemia del coronavirus cuyas consecuencias oculta el régimen de Nicolás Maduro y la hambruna desatada em el país por el desastroso desempeño de quien es calificado por la Asamblea Nacional de usurpador y reconocido así también por más de sesenta países del mundo democrático definitivamente se va esfumando el

porvenir del pueblo venezolano.



Un informe reciente patrocinado por la ONU describió a Venezuela como la cuarta peor crisis alimentaria del mundo, solo detrás de Yemen, Afganistán y la República Democrática del Congo devastados por la guerra. De esta manera, la crisis alimentaria en Venezuela es

peor que en Siria, Etiopía, Sudán y Haití.

Por cierto, nos extraña que el régimen comunista de Maduro, a través del inefable y rocambolesco Canciller, no ha salido a negar también la verdad de dicho estudio por cuanto todo lo que se produzca en organismos multilaterales que el régimen considera lo afecta recibe inmediatamente el calificativo de falso y tendencioso, y promovido por los Estados Unidos.



Como fiel ejemplo de esta actitud contumaz del régimen comunista y destructivo de maduro están los informes de la Alta Comisionada de

los Derechos Humanos , Michelle Bachelet y el más reciente elaborado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, investigó una serie de asesinatos, torturas y desapariciones denunciadas en Venezuela en los últimos

años, que señala directamente a Nicolás Maduro como criminal de lesa humanidad al lado de algunos altos funcionarios de su gobierno.



No hay que ser erudito en ciencias de la salud para saber que millones de niños

que hoy no consumen leche ni proteínas porque la revolución acabó con los rogramas de alimentación escolar, tienen negado su futuro como generación de relevo porque su desarrollo físico y neurológico no se los permitirá.



Indudablemente que es condenable que un país que recibió en los últimos veinte

años más de dos billones de dólares solamente por la vena del petróleo, tenga

que haber llegado de rodillas al “despreciable”.Fondo Monetario Internacional a

pedir prestado cinco mil millones de dólares ara poder enfrentar la pandemia del

coronavirus se los hayan negado porque en ese instituto crediticio internacional

tienen la convicción que esos reales se los van a robar, además porque no

reconocen a Nicolás aduro como Presidente de Venezuela.

.El informe, publicado por la Red Global contra las Crisis Alimentarias y la Red de

Información sobre Seguridad Alimentaria, dijo que 9.3 millones de personas,

aproximadamente un tercio de la población de Venezuela, carecían de alimentos

suficientes y nutritivos para el crecimiento y desarrollo humano normal el año

pasado. Encontró que el 13% de los niños venezolanos menores de 5 años

padecen retraso en el crecimiento y que el 30% padece anemia.

Este cronista considera que ese informe se quedó corto porque en estos

momentos cuando el venezolano medio gana menos de un dólar como salario

mínimo mensual por su trabajo, mas del 85 por ciento de la población no puede

satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación. . Basta sacar a relucir que

para comprar un kilo de lomo ese venezolano requiere casi cinco dólares porque

cuesta un millón 800 mil bolívares SOBERANOS, así en mayúsculas y negritas

“A pesar de poseer las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela es

actualmente uno de los países con inseguridad alimentaria más preocupantes del

mundo”, concluye el informe., pero Nicolás Maduro que sale todos los días a decir

mentiras al pueblo se hace el loco con esta triste realidad de la hambruna que

sacude al país que tiene en sus entrañas las mayores reservas de petróleo del