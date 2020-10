Avior Airlines propuso reactivación de vuelos no regulares para noviembre

(02 de octubre del 2020. El Venezolano).- Juan Bracamonte, presidente ejecutivo de Avior Airlines, informó que propuso a las autoridades permitir la reactivación de los vuelos no regulares en noviembre.

En entrevista para Unión Radio, explicó que escogió noviembre con el fin de establecer un cronograma en el que se puedan activar de manera eficiente los aviones y realizar vuelos de prueba con el mantenimiento que se requiere.

Bracamonte indicó que el viceministro de Transporte Aéreo invitó a formar mesas técnicas con el INAC con el fin de prepararse para el inicio de los vuelos no regulares. Esas actividades iniciarán el 5 de octubre. “Eso significa que los vuelos no regulares a partir de noviembre van a ir, lo que es una buena noticia”, indicó.

Bracamonte agregó que los vuelos no regulares, a diferencia de los regulares, no necesitan meses de organización. Subrayó que serán una prueba para abrir los normales a partir del 15 de diciembre.

“Los vuelos regulares normalmente son los que presentan las compañías aéreas con tiempo ante las autoridades de los países, tienen ‘slot’ (espacio de tiempo que otorga un aeropuerto), están perfectamente organizados con meses de antelación”, explicó.

El representante de Avior también mencionó como propuesta que los pasajeros lleguen con seis horas de antelación en el caso de los vuelos internacionales con el fin de cumplir los protocolos establecidos para evitar la propagación del covid-19. En cuanto a los nacionales, consideró que los usuarios deben presentarse tres horas antes.

Asimismo opinó que las aerolíneas deben darle prioridad a los pasajeros que poseen un boleto en espera desde hace seis meses y, seguidamente, ofrecer nuevos cronogramas.