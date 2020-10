Nora Bracho: Nicolás Maduro tome la decisión y váyase de la vida del venezolano, deje que Venezuela resurja y renazca

(01 de octubre del 2020. El Venezolano).- La diputada por el estado Zulia Nora Bracho, presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional le recomendó a Nicolas Maduro, en nombre de las mujeres venezolanas que sufren día a día la tragedia de la destrucción de los servicios públicos del país, que se vaya de la vida de los venezolanos, deje que Venezuela resurja, renazca y los venezolanos vuelvan a tener calidad de vida.

La diputada zuliana intervino en el debate sobre las protestas que han surgido en el país en los últimos días por la precariedad de los servicios público: agua, electricidad, , gas, recolección de los desechos sólidos, transporte público, la escasez de gasolina, la falta de conectividad a internet y las precarias condiciones del sistema de salud, en momentos en que el mundo enfrenta una pandemia por la COVID-19.

“Hoy, más que nunca, tenemos que recuperar la democracia y la libertad de Venezuela. ¡Tenemos el Plan País como la herramienta necesaria para la recuperación de la calidad de vida del venezolano, ese es un compromiso que no olvidaremos”, sentenció Bracho!

Aseguró que los venezolanos no tienen la posibilidad de alimentarse por el alto costo de la canasta básica. No tiene gas, porque el régimen acabó con la producción petrolera, por lo que la gente tiene que cocinar con leña”.

“Nicolás Maduro tome la decisión y váyase de nuestras vidas, deje que Venezuela resurja y renazca, para que los venezolanos tengamos nuevamente la calidad de vida y la felicidad que merecemos como pueblo, que vivamos en paz y tranquilidad, con calidad de vida. No queremos seguir sufriendo esta tragedia que usted no quiere resolver”.

Aseguró que el régimen no ha intentado dar respuestas a los problemas de los venezolanos. “Estamos claros que no tienen capacidad, ni pericia, y menos ganas de hacerlo, porque para ellos es conveniente mantener a la gente sumida en la tristeza. Juegan al cansancio para desmoralizarnos, que estemos derrotados, abatidos, destruidos y sin fuerzas, para que no nos opongamos al oprobioso régimen”.

Sin embargo, indicó que el pueblo ha salido a las calles, pese a coronavirus, se han registrado más de 300 protestas en los últimos días en todo el territorio nacional y la respuesta del régimen es activar su aparato represor para violar el derecho constitucional a la protesta.

Aseguró que el problema no es el bloqueo como dice Maduro, sino la incapacidad de un régimen que pretende seguir atornillado en el poder, a pesar de las circunstancias que están viviendo y sufriendo los venezolanos

“Recientemente Nicolás Maduro señaló que no había medicinas, alimentos o repuestos en el país por culpa del bloqueo, será que Maduro puede explicar ¿Cómo es que anuncia la compra de armas, es decir que el país tiene recursos para su defensa pese al bloqueo?, preguntó la parlamentaria zuliana.

Reveló que el mundo tiene los ojos puestos en el país y más después del último informe sobre los derechos humanos. Apuntó que los servicios públicos garantizan el derecho a la vida y por eso van a acompañar a todos los que alcen la voz en cada espacio del país porque no están solos, cuentan con los diputados de esta Asamblea Nacional.

Por último, aplaudió las sanciones en contra del ex ministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez, por el departamento de Estado de EE. UU, porque usó su posición para enriquecerse a sí mismo en lugar de ayudar al pueblo venezolano, que el tiempo le dio la razón a este parlamento por las constantes denuncias a este funcionario que contribuyó al desastre del sector eléctrico venezolano.

“El Guri tiene agua suficiente para activar las turbinas, el problema no es la sequía, el problema es que se robaron más de 100 mil millones de dólares que debían ser destinados a la inversión del sector eléctrico y ahora estamos en una zona gris donde existe el riesgo latente de un nuevo apagón nacional. Los venezolanos pagan las consecuencias de la irresponsabilidad de funcionarios como Luis Mota Domínguez”.

Nota de prensa