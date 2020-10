Guaidó afirmó que los testaferros de Maduro que se creían intocables ahora están presos

(01 de octubre del 2020. El Venezolano).- Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, envió un mensaje duro al régimen de Nicolás Maduro. El titular legítimo de la Asamblea Nacional aseguró que “los testaferros de Maduro se creían intocables y ahora están presos“.

“Nadie les compra ese proceso ilegal. Maduro hoy tiene $15 millones de recompensa, sus testaferros que se creían intocables hoy están presos (…) No son las sanciones. Que El Palito dejó de producir gasolina y ahora hay que importarla, es que dejaron de producir y ahora hay que importar todo para mantener mínimamente y por eso la gente protesta“, expresó durante la sesión virtual del Parlamento.

Asimismo, agregó que: “Sobrevivir en dictadura es un trabajo a tiempo completo y ellos pretenden que uno les agradezca por racionar la gasolina, además que la pagan con oro“.

Sobre la protesta de maestros convocada para el próximo lunes 5 de octubre, Guaidó aseguró que: “Vamos acompañar a nuestros docentes en su lucha, por nuestros docentes, por nuestros niños que hoy no tienen internet, no tienen educación de calidad, pero que peor aún no tienen comida“.

“Esto le debe llamar la atención a todos, el mundo no puede voltear la cara“, añadió .

Además, señaló que: “Es deber estar informados, a través de redes sociales porque por ningún canal de televisión va a salir por culpa de la dictadra, acompañar a los docentes este 5 de octubre es nuestro deber“.

“No nos vamos a rendir, por eso vamos a seguir en la lucha constantemente. Maduro debería hacer como el Alcalde de Yaracuy, agarrar sus cosas e irse“, concluyó.