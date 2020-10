Capriles cambia de opinión y pide a Maduro aplazar las parlamentarias

(30 de septiembre del 2020. El Venezolano).- Este miércoles 30 de septiembre, Henrique Capriles Radonski reculó sobre el show electoral ordenado por el régimen de Maduro para el 6 de diciembre del 2020.

En horas de la mañana de este día, a través de redes sociales Radonski indicó que daría declaraciones al país, en las que se esperaría que el mismo desistiera en participar al show electoral.

Durante sus declaraciones, indicó “Esta elección tiene que ser postergada, y exigimos que sea postergada, por pandemia, por la situación del país, y para que la elección le sirva a Venezuela”,.

Además, señaló que no existen las condiciones para llevar a cabo comicios electorales los cuales, no serán reconocidos internacionalmente “No hay condiciones por la pandemia y por otras cosas para que se desarrolle una elección, tal como lo dice la Unión Europea”.

En este sentido, recalcó “En la línea de la pandemia, la UE dijo que necesitaban de 5 a 6 meses para poder venir como observadores internacionales. Hay unos tiempos que se van cumpliendo, hay un cronograma”.

Sin embargo acoto “Si no posponen no hay manera, no le sirve la elección al país. Si se posponen y se consigue la observación, pues es otro escenario al que nosotros apostamos”.