La deshonra de Maduro a la vejez venezolana, por Joaquín Chaparro

(29 de septiembre del 2020. El Venezolano).- En Venezuela, alrededor de 4.000.000 de pensionados y jubilados del seguro social (I.V.S.S), recibimos menos de un "Un dólar ($)”, por concepto de pago de pensión mensual, equivalente a Bs 400. 000, con lo cual apenas se puede adquirir un 0,5% de la canasta básica, es decir, el costo de 1/2 kg de queso, un ¼ kg de carne de segunda o simplemente ocho (8) huevos, sin pensar en la adquisición del resto de productos alimenticios, de medicamentos, o de de aseo personal y para el hogar, una total calamidad.

Eso implica que la totalidad de beneficiarios de la pensión se encuentran en estado de pobreza extrema y abandono frente a la escasez de alimentos, medicinas, sin servicios públicos, bajo el flagelo de la inseguridad hospitalaria y personal. Esa situación, conlleva al pensionado venezolano a existir con una tragedia fatal al llegar a la vejez, condenándonos a vivir en condiciones infrahumanas, morir de mengua o de hambre.

Frente a esa dantesca situación, el Estado venezolano a través de los órganos de gobierno y del resto de las instituciones cuyas funciones esenciales consisten en garantizar la calidad de vida de los ciudadanos de la tercera edad, no se sienten enterados de esta terrible anormalidad, por el contrario, sólo están motivados por las fraudalentas elecciones parlamentarias del 6-D, una contradicción social, una demostración de injusticia social, de miseria humana y de ingobernabilidad. La única salida que manifiestan es la entrega de una caja CLAP, que en su mayoría nunca llega, o se recibe dos o tres veces al año con productos que no alimentan, no satisface las necesidades alimenticias por carecer de proteínas, nutrientes, vitaminas y minerales básicos; son productos con alto contenido de carbohidratos que aceleran el envejecimiento o la muerte de los pensionados.

La mayoría de venezolanos de la tercera edad viven solos, porque sus hijos e hijas han emigrado a otros países en busca de una mejor calidad de vida. En Maracaibo, se presenta el fenómeno en urbanizaciones, barrios y comunidades enteras donde solamente viven ciudadanos de la tercera edad avanzada, solos en casas vacías, expuestos a la inseguridad, la desidia, el hambre, y la soledad..

Según la asociación civil "Convite," el sistema de pensiones en el país se disolvió y necesita reestructurarse urgentemente para garantizar la sostenibilidad de las pensiones contributivas en el tiempo.

Como Zuliano, apoyo el planteamiento del luchador social y amigo Carlos Petit, miembro del Bloque de Defensa de los Pensionados (Unassgz), quien solicita, en nombre de los jubilados y pensionados del Zulia, al Diputado Juan Guaido que estudie la asignación de una partida presupuestaria de los recursos confiscados y represados en la tesorería de los EEUU. Para otorgar "UN COMPLEMENTO en Dólares para los JUBILACIONES Y PENSIONES", que contribuya a elevar el poder adquisitivo y de consumo de alimento para todos.

Elnpago de la pensión menor a un dólar mensual, condena a los pensionados y jubilados a un holocausto de lessa humanidad, dejando claro la deshonra de Maduro a la vejez venezolana.

Venezuela, "Por más altas que sean las olas , el Señor es más alto : espera ! La calma volverá ." San Padre Pío

@joaquinchaparro / Demócrata Cristiano.&