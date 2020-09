Guaidó: La dictadura sigue sin entender lo que necesita nuestra gente

(28 de septiembre del 2020. El Venezolano).- Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, se manifestó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter acerca de las candentes propuestas por servicios públicos y gasolina que se han suscitado en toda Venezuela durante la mañana de este lunes 28 de septiembre.

El también titular legítimo de la Asamblea Nacional expresó: “La dictadura sigue sin entender lo que necesita nuestra gente y lo que ha generado absoluto rechazo hacia el régimen: No es Gas lacrimógeno, es gas doméstico. No es plomo, es gasolina sin plomo. No es dictadura lo que queremos, es LIBERTAD POR LO QUE LUCHAMOS“.