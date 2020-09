Mariangel Villasmil fue coronada como Miss Venezuela 2020

(25 de septiembre del 2020. El Venezolano).- Mariangel Villasmil, que representaba al estado Zulia, fue coronada la noche de este jueves como Miss Venezuela 2020.

El evento de la belleza fue una gala inédita con un show pregrabado y sin público debido a la pandemia. El concurso, cuestionado, criticado y seguido por muchos, continúa despertando interés nacional e internacional.

Villasmil, de 24 años de edad, es estudiante del cuarto semestre de Psicología. Describe la labor social como su pasión y, mediante su pastelería (@SlainteCakes), ayuda a personas de escasos recursos.

“Me motivan los cambios, atreverme a cosas nuevas que me hagan salir de mi zona de confort porque allí es cuando pongo a prueba la mejor versión de mí. Me motiva saber que estoy haciendo lo que me apasiona, que mis seres queridos me apoyan y que Dios siempre me acompaña”, dijo Villasmil en la presentación oficial como candidata.

En esta oportunidad, la espontaneidad fue simulada: todas las misses tuvieron que fingir ser la ganadora sin saber quién se quedaría con la corona. Y en una noche que se inició con el himno del concurso cantado de manera virtual, se revelaron los nombres de las triunfadoras.

Antes de nombrar a las 10 semifinalistas, sorpresivamente anunciaron a la ganadora del Miss Venezuela World. Se trata de Miss Aragua, Alejandra Conde. Tiene 23 años de edad y estudia tercer año de Medicina. Ha participado en actividades sociales dirigidas a niños y personas de la tercera edad en Villa de Cura.

“Soy una persona responsable, luchadora, arriesgada y perseverante por lo que quiero y sueño. Soy amante de la vida y de lo simple, extrovertida, honesta y justa en mis acciones”. Así se describe Conde.

Mientras, al Miss International irá Miss Región Guayana, Isbel Parra. Tiene 26 años de edad y es diseñadora de modas.

El top cinco estuvo compuesto por Miss Miranda, Miss Zulia, Miss Nueva Esparta, Miss Región Guayana y Miss Guárico.

La organización detalló que la logística fue un desafío en la medida en que no se podía trabajar con más de 20 personas a la vez, siendo un concurso que llegó a poner a más de 100 artistas en escena. Esto para respetar todas las normas de bioseguridad establecidas en el mundo para evitar más contagios de covid-19.

