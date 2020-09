Venezuela se acerca a los 70 mil casos de coronavirus

View this post on Instagram

Venezuela contabiliza 574 fallecidos y 69.439 contagios, tras reportar en las últimas horas 986 nuevos contagios y 10 personas murieron por el virus. Los dos primeros decesos ocurrieron en el estado Miranda, una mujer y un hombre de 66 y 46 años respectivamente. El tercer y cuarto fallecido corresponden a una mujer y un hombre de 82 y 78 años , ambos residentes del estado Mérida. Seguidos por el Distrito Capital, Zulia, Amazonas, Táchira, La Guaira y Aragua que reportaron una víctima del virus cada uno. En relación a los contagios, Freddy Ñáñez, precisó vía Twitter que Distrito Capital encabeza la lista con 260 casos, concentrados principalmente en El Valle (48), La Vega (20), Caricuao (18), Coche (17) y Antímano (15). Lara (102), Miranda (86), Anzoátegui (79), La Guaira (57), Táchira (56), Nueva Esparta (49), Mérida (37) y Zulia (36) también reportaron nuevos contagios. Seguidos de Yaracuy (33), Cojedes (31), Barinas (25), Carabobo (11), Guárico (10), Bolívar (8), Portuguesa (6), Monagas (4), Apure (4) y Amazonas (2). . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #freddyñañez #COVID19 #venezuela #24Sep