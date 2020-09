Guaidó en la ONU pide a países “alinear esfuerzos para restablecer la soberanía” en Venezuela

View this post on Instagram

#NoticiasEV @jguaido ha solicitado formalmente a la comunidad internacional evaluar la implementación de la Responsabilidad de Proteger para los venezolanos, dados los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro. El presidente (E) afirma: "Necesitamos acciones oportunas y decisivas por la vida" ya que afirma que el pueblo venezolano, ha resistido delitos atroces perpetrados por la dictadura, con la esperanza intacta en lograr las reivindicaciones de ciudadanos que no desmayan por ver florecer la libertad en su país. "Nuestra lucha no es una pugna por el poder, sino por poder vivir en democracia", puntualizó. . . #EVNews #ONU #juanguaido #UNGA75 #LaVenezuelaReal #R2p