Un asesinato en el mar implica a las fuerzas armadas de una Venezuela sin ley

(23 de septiembre del 2020. El Velezolano).- Cerca de la medianoche del 23 de febrero, Eulalio Bravo, un electricista marino, dormitaba en su camarote a bordo del San Ramón, un petrolero anclado frente a las costas de Venezuela. De repente, escuchó pasos acercándose por el pasillo exterior. Su capitán, Jaime Herrera, pidió ayuda a gritos.

“¡Quédate quieto!” ordenó una voz desconocida.

Un arma fue disparada.

Cuando Bravo y otros ocho compañeros de barco salieron para ver lo que había sucedido, el capitán yacía muerto, con un disparo en la nuca. El camarote de Herrera había sido saqueado, los cajones abiertos de par en par y su litera volcada. Los asesinos se habían ido, al igual que los miles de dólares que el capitán mantenía bajo llave, de acuerdo con miembros de la tripulación entrevistados por Reuters.

El asesinato, uno de un creciente número de violentos incidentes que han sacudido las aguas venezolanas en los últimos años, es parte de una ola de sangrientos crímenes que ha asediado al país desde que su economía colapsó en la última década. Pero también sería parte de una preocupante tendencia en la que agentes estatales, desde militares hasta policías y altos funcionarios del gobierno, son cómplices de los mismos delitos que se supone deben prevenir.

Después de una investigación por parte de la policía forense en el cercano puerto de Puerto La Cruz, un tribunal estatal ordenó en marzo la detención de tres marineros de la Armada de Venezuela y cuatro soldados de la Guardia Nacional. Algunos de los arrestados habían pasado tiempo a bordo del petrolero en las semanas previas al crimen, según seis miembros de la tripulación que detallaron el episodio a Reuters.

Los acusados, anunció el tribunal, enfrentan cargos que incluyen asesinato, robo con agravantes y posesión ilegal de armas de fuego por su presunto papel en la muerte del capitán, un colombiano de 59 años.

El crimen, tanto organizado como de delitos menores, ha sido una de las consecuencias más nefastas del colapso social durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Las pandillas y los grupos paramilitares dirigen gran parte de la economía del mercado negro de Venezuela. Ahora, miembros del sector público están involucrados en actividades que van desde el tráfico de drogas hasta los sobornos y las comisiones ilegales que engrasan las ruedas de la crucial industria petrolera de Venezuela.

El propio Maduro ha sido acusado en Estados Unidos por cargos que incluyen narcoterrorismo. Su esposa, como informó Reuters en mayo, es investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su presunto papel en el tráfico de drogas, una acusación que el gobierno califica de “calumnia”.

Más abajo en la nómina del gobierno, policías y militares se han vuelto famosos por robo y violencia.

La semana pasada, un informe de las Naciones Unidas dijo que las fuerzas de seguridad del país han cometido de forma sistemática ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros abusos contra los derechos humanos, probablemente bajo órdenes de altos funcionarios del gobierno.

“El Estado es cómplice en todo”, dijo Omar González, un legislador opositor de Anzoátegui, el estado oriental donde se ubica Puerto La Cruz.

El Ministerio de Información de Venezuela, responsable de las comunicaciones de la presidencia y otras oficinas gubernamentales, no respondió a las solicitudes de comentarios para este reportaje. Los ministerios de Petróleo, Transporte y Defensa no respondieron preguntas sobre el San Ramón, el asesinato de Herrera o la ola criminal que afecta a los puertos y al comercio marítimo. La policía y la oficina del fiscal general, responsable del caso contra los acusados, no devolvieron las llamadas telefónicas de Reuters para discutir el tema.

La tripulación del San Ramón, que provenía principalmente de Colombia, dijo a Reuters que sabía que su viaje, una odisea de nueve meses que comenzó en Guyana en julio de 2019, podría ser problemático. La creciente inseguridad en Venezuela ya había llevado a algunos compañeros marineros a evitar navegar en esa zona. Y las sanciones de Estados Unidos, diseñadas para bloquear el comercio con el gobierno de Maduro, significaban que su empleador, la empresa guyanesa propietaria del barco, podría ser castigada por la misma transacción por la que zarparon: llevar un cargamento de diésel venezolano.

Sin embargo, la terrible experiencia superó sus peores expectativas.

Poco después de entrar en aguas venezolanas, el motor de la embarcación falló, dijeron los marineros a Reuters, lo que llevó a Herrera a pedir ayuda por radio. En lugar de asistencia, dijeron, llegaron agentes de inteligencia, abordaron el barco y robaron sus pertenencias personales. Luego, los agentes buscaron extorsionar al capitán, agregaron los marineros, amenazando con acusarlo a él y a la tripulación de contrabando de combustible, a pesar de que su bodega estaba vacía.

Cuando Herrera se negó a pagar, dijo la tripulación a Reuters, los agentes ordenaron a los militares custodiar el barco. Durante los siguientes seis meses, hasta que Herrera fue asesinado, el barco y su tripulación flotaron en un limbo legal. “La experiencia me destrozó”, dijo Bravo, el electricista. “Fue un caos total”.

Varios aspectos del viaje del San Ramón parecen inusuales.

Los datos de envío revisados por Reuters indican que su Sistema de Identificación Automática, un dispositivo que transmite la ubicación de una embarcación y es obligatorio según las normas marítimas internacionales, fue desactivado al acercarse a Venezuela.

Los horarios de carga de Petróleos de Venezuela, la empresa petrolera estatal y el único proveedor legal del país, no mencionan ninguna carga destinada al San Ramón. PDVSA, como se conoce a la compañía, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre los planes de transacciones o sus cronogramas de carga, que fueron revisados por Reuters de forma independiente.

Los miembros de la tripulación, en docenas de entrevistas separadas, dijeron a Reuters que sólo Herrera conocía los detalles completos del viaje y que las disparidades podrían deberse a la falla del motor y al desvío abrupto que tomaron como resultado.

Inicialmente, dijeron, Herrera había planeado navegar a Colombia para el mantenimiento y recoger el diésel a su regreso. No está claro si el dispositivo de identificación fue apagado deliberadamente o si la falla del motor pudo haber interferido en su operación.

De cualquier manera, los problemas del buque se vieron agravados por las fallas de la economía de Venezuela, su industria naviera y sus agencias marítimas y de defensa.

La piratería en la costa aumentó después de que Venezuela entró en recesión, y de un par de incidentes al año en 2013 subió a 30 en 2017, según Control Risks, una consultora de Londres. Si bien los ataques han disminuido más recientemente a medida que el tráfico de carga se ha reducido, las autoridades parecen incapaces o no están dispuestas a controlarlos. Los informes de incidentes compilados por la Oficina Marítima Internacional, una organización de la industria, muestran que la autoridad portuaria de Puerto La Cruz, después de dos robos separados a buques petroleros en 2018, no respondió a las llamadas de ayuda de los capitanes.

La autoridad portuaria no respondió a las solicitudes de comentarios. Tras el asesinato de Herrera, la agencia emitió un breve informe sobre el ataque al San Ramón, pero no ha revelado más detalles al respecto.

En los puertos y astilleros, donde los decrépitos barcos se balancean sin vigilancia y los lotes de contenedores están vacíos, algunos trabajadores han empezado a robar la poca carga que llega. En marzo, agentes de inteligencia arrestaron al jefe de la unidad marítima de PDVSA, junto con otros 37 empleados, por presunto tráfico de combustible. Los soldados y marineros, encargados de vigilar muchas instalaciones, ganan el equivalente a unos pocos dólares al mes, lo que los obliga a tener un segundo empleo y a algunos a dedicarse al crimen.

Al ver el cuerpo de su capitán, la tripulación del San Ramón inmediatamente tuvo sospechas. Los asaltantes, creían, conocían bien el barco para abordar, encontrar a Herrera y marcharse sin ayuda. Un contramaestre, que se asomó desde su cabina durante el ataque, dijo a Reuters que vio a hombres enmascarados con botas militares negras idénticas a las que llevaban las tropas que custodiaban el barco.

Cuando el tribunal anunció los arrestos, miembros de la tripulación reconocieron el nombre de un oficial entre los soldados y marineros acusados. El joven oficial fue acusado de robo agravado y posesión ilegal de arma de fuego. Se había hecho amigo de Herrera, enterándose de la existencia de dinero en efectivo en el camarote, dijeron miembros de la tripulación que les había dicho el capitán. “Desde el momento en que abordaron, ellos fueron planeando qué iban a hacer con nosotros”, dijo Bravo a Reuters.