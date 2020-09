Tom Felton (Draco Malfoy) da un cambio drástico en su nuevo film

(22 de septiembre del 2020. El Venezolano).- Tom Felton saltó a la fama dando vida a Draco Malfoy en la saga Harry Potter. Fue en 2011 cuando encarnó al personaje por última vez en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 y en estos nueve años su aspecto ha cambiado de manera radical. Así lo han demostrado las nuevas imágenes de A Babysitter's Guide to Monster Hunting, cinta de Netflix que llegará al catálogo el próximo 14 de octubre.

La plataforma de streaming ha lanzado las primeras fotos del filme, y dos de ellas están protagonizadas por Felton, que cumple 33 años, en el rol del Gran Guiñol, el principal villano de la película. El intérprete no solo ha abandonado por completo el aspecto que lució en Harry Potter, sino que ha adoptado una apariencia parecida a la de otro de los personajes de la franquicia: Sirius Black.

A Babysitter's Guide to Monster Hunting gira en torno a una niñera cuyo pequeño es secuestrado por el personaje de Felton durante su jornada. Para recuperar al niño tendrá que aventurarse en un mundo de seres sobrenaturales con la ayuda de una sociedad secreta de niñeras que luchan para proteger a los niños de los monstruos. La producción está dirigida por Rachel Talalay y también cuenta en su reparto con Indya Moore, Oona Laurence, Momona Tamada, Cameron Bancroft y Crystal Balint, entre otros.

Felton no ha parado de trabajar desde que terminara la saga que lo catapultó a la fama. Recientemente ha aparecido en la serie Origin y en la película Braking for Whales. Tiene pendiente de estreno The Forgotten Battle y próximamente rodará Burial.