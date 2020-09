Diosa Canales dio a luz a su hijo Jake Set en Medellín

View this post on Instagram

#NoticiasEV La venezolana Diosa Canales y su esposo José Rojas tuvieron a su primer hijo, y al que llamaron Jake Set Rojas Canales. El nacimiento se produjo en una clínica de Medellín, Colombia, donde reside la pareja. El feliz padre publicó las primeras imágenes junto a su hijo en Instagram, recibiendo muchas felicitaciones de sus colegas del medio artístico y seguidores. . . #EVNews #viral #diosacanales #entretenimiento #redessociales #nacimiento #21Sep