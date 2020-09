Joven venezolana en Miami gana beca de estudio de la Nasa

(21 de septiembre del 2020. El Venezolano).- La venezolana, Marisol Román recibió una beca de NASA que cubre sus estudios de doctorado y un proyecto de investigación en esa agencia espacial.

Aunque su familia tenía una empresa de automatización en Venezuela y ella siempre estaba en la oficina, nunca le pasó por la mente que sería ingeniera. Una vez en EEUU, y gracias a sus charlas con su tío, ingeniero eléctrico, le comenzó a interesar ese mundo, curiosidad que le llevó a estudiar una carrera en Ingeniería Eléctrica en Florida International University (FIU).

En FIU se enamoró de esta rama, sobre todo por el amplio abanico que le permite estudiar “automatización, energía, potencia, hacer las redes más inteligentes”, señaló Marisol Román, a quien le gusta particularmente la energía renovable. Ahora comienza otro reto: inicia sus clases de doctorado y trabaja en una investigación con la NASA con todos los gastos cubiertos, gracias a una generosa beca.

“Cuando mi profesor me dijo que me dieron la beca, no estaba segura si me la estaban dando o no. No entendía nada. Apenas lo terminé de captar, llamé a mi mamá, a mi abuelito, y ellos estaban llorando de la emoción. Parece mentira, no pensé que iba a estar trabajando con la NASA”, contó Román.

La beca cubre los gastos del doctorado, que podría tomar hasta cuatro años, además de un salario para hacer su investigación sin necesidad de buscar un trabajo externo. Según explicó la NASA en un documento, para otorgar esta y otras becas, se basaron en los méritos académicos, científicos, y en el impacto de las propuestas.

Como informó FIU en un comunicado, estas becas “suman más de $600.000 en apoyo de su innovadora investigación a nivel de posgrado durante los próximos tres años. Cada beca ofrece la opción de una extensión de un cuarto año en función de la capacidad de la institución para aprovechar los logros de los primeros tres años, proporcionando más de $200.000 en fondos adicionales”.

Una comunicación más efectiva entre el espacio y la Tierra

Durante varias semanas al año, Román tendrá que ir a una de las bases de la NASA a trabajar en su investigación, prototipos y demás. Ya hizo una presentación de su proyecto a su asesor de la NASA, y ahora realiza simulaciones que le permiten delinear más su estudio.

Su proyecto se aplicaría en el perfeccionamiento de señales que se envían entre las naves espaciales y la Tierra, para que estas sean más eficientes y rápidas.

“A las agencias del gobierno de EEUU solamente le dan una parte pequeña del espectro de radiofrecuencia con la que pueden trabajar. Entonces tienen que buscar una manera de hacer las antenas o los aparatos mucho más eficientes para que haya menos posibilidad de ataques cibernéticos o interferencias”, explicó Román, que propone mejorar el sistema STAR (transmisión y recepción simultánea).

