Venezuela contabilizó más de 750 nuevos casos de Covid-19 en las últimas horas

#NoticiasEV Venezuela contabilizó en las últimas horas 708 casos comunitarios y 67 casos importados, para un total de 775 nuevos casos. Delcy Rodríguez a través de su cuenta de Twitter indicó que nuevf personas murieron producto de la enfermedad. La cifra total de fallecidos se ubica en 539 hasta la fecha. Distrito Capital presenta la mayor cantidad de contagios (154) con casos activos en sus 22 parroquias; seguido de los estados Miranda (96), Barinas (95) y Apure (61). . . #EVNews #venezuela #coronavirusenvenezuela #covid19 #DelcyRodriguez #20Sep