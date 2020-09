Presidente del PCD Carlos Alaimo, plantea a Guaidó un complemento salarial para pensionados y educadores

El líder del PCD propone reconducir una parte del presupuesto destinado a la “Ayuda Humanitaria” para que sea redirigido al pago de una nómina mensual para los sectores más sensibles del pueblo venezolano

El presidente del Partido Centro Democrático (PCD), Carlos Alaimo, dirigió una misiva ante el Presidente Encargado, reconocido por más de 50 naciones en el mundo, Juan Guaido; en la cual le planteó la reconducción de una parte del presupuesto destinado a la “Ayuda Humanitaria” para que sea establecido una nómina complementaria dirigida a tres de los sectores más sensibles de la sociedad venezolana.

La propuesta esboza una primera fase en la cual dicha nómina iría dirigida a atender entre cuatro y cinco millones de venezolanos que atañen a sectores que el médico zuliano considera los más olvidados por el Gobierno nacional, haciendo referencia específica a pensionados, educadores y sector salud.

“Tenemos que hacer que los recursos lleguen directamente a las cuentas de los venezolanos”, esgrimió el empresario, quien además aseguró que la idea no es establecer algo coyuntural como un ‘bono’; ‘hay dinero, no hay nadie en el gobierno interino que pueda decir que dinero no existe, y tenemos que ponerlo a la disposición de los venezolanos. Tenemos que crear una nómina mensual que impacte verdaderamente en la vida de nuestra gente’, añadió.

La proposición del PCD además incluye una disposición en la que sugiere montos entre $50 USD y $100 USD mensuales los cuales deberán adecuarse según sea el caso a un escalafón que dependa de cargos y estudios realizados por cada ciudadano en cuestión.

En una entrevista sostenida por el periodista Darwin Chávez en la sección “Contrastes de Verdades y Rumores”, de la página web del mismo nombre; Alaimo fue enfático en la idea de que “hay que dignificar el trabajo de los venezolanos, no se puede brindar ayudas o dádivas, eso sería populismo”, definió el empresario contraponiendo a la pregunta ¿Por qué 4 o 5 millones de venezolanos y no a todos?

El excandidato a alcalde de Maracaibo aclaró además que esta acción sería solo el inicio y que una siguiente fase podría ir dirigida al sector policial y a los encargados de velar por la prestación de servicios públicos, sin olvidar el sector judicial.

Alaimo exclamó que trabajar en la aprobación y gestión de propuestas como esta sería bueno para la “presidencia interina”, “el Presidente Guaido necesita aumentar su credibilidad y confianza ante los venezolanos (…) si hay una presidencia hay que ejercerla con autoridad”, sentenció el presidente del PCD.

“El día que Guaidó entienda que él se debe y responde a los 32 millones de venezolanos, él se lo hará saber a la élite partidista”, dijo

De igual forma el vocero del PCD finalizó exhortando a Guaidó a hacer de este planteamiento una realidad.

