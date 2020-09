Michelle Obama presentará un show en línea con JLo para incentivar el voto 2020

(19 de septiembre del 2020. El Venezolano).- La ex primera dama Michelle Obama tiene una misión, hacer que los ciudadanos americanos se registren para votar en las elecciones. Obama será la presentadora en un evento la semana que viene con ese propósito.

El evento, “Registrado y Listo” o The Registered and Ready Takeover se llevará a cabo el martes 22 de septiembre, el Día Nacional del Registro de Votantes, como parte de la semana de acción de When We all Vote, una organización nacional no partidista que fue lanzada por Obama en el 2018.

Según un comunicado divulgado por la organización, la cantante boricua Jennifer López participará en el evento del martes, que será desde las 11 a.m. hasta las 6:30 p.m.

No será la primera vez que JLo colabora con la organización. En el día de la independencia de Estados Unidos, Jlo publicó un video en su Instagram del espectáculo del Super Bowl y le dio las gracias a Obama por empezar la organización que facilita el registro para los votantes.

Con información de Nuevo Herald