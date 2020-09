Falleció el actor venezolano Yanosky Muñoz

View this post on Instagram

#NoticiasEV En horas de la madrugada falleció el presentador y actor venezolano Yanosky Muñoz, confirmó Ricardo Salmeron, gerente de Información de Televen, canal donde trabajaba el artista. “Lamentablemente Yanosky Muñoz falleció, un joven sencillo y humilde que llegó a la televisión con muchas ilusiones y ganas de hacerlo bien. Un actor de teatro y animador que cautivó a su audiencia. Demostró que los sueños se hacen realidad si luchas y trabajas por ellos. Paz a su alma”, escribió Salmeron en Twitter. Muñoz estaba desde hace varios días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Vargas por presentar infección respiratoria baja y del tracto urinario. Diversas personalidades como @marko @vanessasenior @anmariecamacho @rpadillarequena lamentaron el fallecimiento del joven actor. . . #EVNews #yanoskymuñoz #venezuela #entretenimiento #19Sep