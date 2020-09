Venezuela contabiliza más de 850 casos de coronavirus y nueve fallecidos

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela registró 868 casos de coronavirus en las últimas horas, de los cuales 824 fueron comunitarios y 44 importados; para un total de 64.284. La entidad que presentó mayor número de nuevos contagios es Distrito Capital (193), seguida de Miranda (129), Aragua (103), Sucre (54), Apure (52), Anzoátegui (43), Yaracuy (41), Carabobo (37), Guárico (31), Lara (27), Bolívar (21), Monagas (20), Barinas (15), Zulia (14), Táchira (12), La Guaira (11), Delta Amacuro (7), Cojedes (6), Portuguesa (3), Amazonas (2), Mérida (2) y Falcón (1). Nueve venezolanos murieron a causa del virus: una mujer de 77 años y un hombre de 52 en elta Amacuro; dos mujeres de 53 años y 64 en Anzoátegui, una mujer de 40 años y un hombre de 45 en Aragua; dos hombres de 56 años y 61 años en Táchira y un hombre de 54 años en Distrito Capital. La cifra de decesos asciende a 520.