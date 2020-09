Trump bloqueará descargas de TikTok y WeChat en EEUU, desde el domingo #20Sep

(18 de septiembre del 2020. El Venezolano).- El Departamento de Comercio de Estados Unidos tiene previsto emitir una orden el viernes 18 de septiembre de 2020 que prohibirá la descarga en el país de la aplicación de mensajería china WeChat y la de videos cortos TikTok desde el 20 de septiembre, dijeron tres funcionarios a Reuters.

Las fuentes indicaron que la prohibición de descarga de TikTok en Estados Unidos podría ser rescindida aún por el presidente Donald Trump antes de que entre en vigor el domingo, mientras el dueño de la app, ByteDance, busca llegar a un acuerdo sobre el futuro de sus operaciones en el país norteamericano. ByteDance ha estado en conversaciones con Oracle Corp y otros para crear una nueva compañía, TikTok Global, para lidiar con las preocupaciones de Washington sobre la seguridad de los datos de sus usuarios.

ByteDance necesita aún la aprobación de Trump para evitar una prohibición en Estados Unidos. La orden del Departamento de Comercio prohibirá la descarga de las dos apps en Estados Unidos e impedirá que la App Store de Apple Inc, Google Play de Alphabet Inc y otros ofrezcan las aplicaciones en cualquier plataforma "a la que se pueda acceder desde dentro de Estados Unidos", dijo un alto cargo de Comercio a Reuters. Los funcionarios pidieron respetar el anonimato porque el anuncio no ha sido hecho público aún. La orden no prohibirá que las firmas estadounidenses hagan negocios con WeChat fuera de Estados Unidos, algo que será bienvenido por firmas como Walmart y Starbucks, que usan los programas de "mini-apps" integrados en WeChat para facilitar las transacciones y comprometer a los consumidores en China.

Asimismo, la orden no prohibirá las transacciones con otros negocios del propietario de WeChat, Tencend Holdings, como sus operaciones de juegos en línea, y no impedirá que Apple, Google u otros ofrezcan las apps de TikTok o WeChat fuera de Estados Unidos.

Con información de Reuters/ El Comercio