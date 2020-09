Rodrigo Cabezas: Venezuela es una autocracia con unos señores atrincherados en el poder

(17 de septiembre del 2020. El Venezolano).- Rodrigo Cabezas ha dado clases de Economía durante 37 años en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, el estado y la ciudad que sintetizan de alguna forma el colapso de un país petrolero que alguna vez atrajo a personas de todo el mundo y que hoy está sumido en una tragedia económica y social sin precedentes.

Es un país como arrasado por una guerra: con una profunda escasez de energía eléctrica, de combustibles, de agua, infraestructura y servicios de telecomunicaciones, educación y salud. Enterrado en una depresión económica que encadena siete años en fila, una hiperinflación de las más virulentas y largas de la historia económica mundial, y gobernado por una autocracia autoritaria que propaga el miedo y la represión.

Tierra del sol vejada ¿Cómo es vivir en Maracaibo hoy?

«Comentando con mis alumnos de la Escuela de Economía, del último semestre que hicimos intensivo, yo decía que nos ha correspondido a la gente de Maracaibo, y del Zulia en general, vivir casi un período del medioevo. Es decir, no tenemos servicio de agua potable sino cada 30 días, no tenemos servicio de electricidad desde hace tres años formalmente, e incluso ahorita hay problemas de racionamiento de electricidad de 6 a 12 horas. Sectores con 12 horas sin electricidad, hay un problema gravísimo de combustible, no hay gasolina. En este momento, solo hay gasolina para los funcionarios del gobierno. De la gobernación, de la alcaldía y de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. Es calamitoso lo que estamos viviendo».Anuncios

La calurosa Maracaibo, a orillas del lago del mismo nombre, es la segunda ciudad más poblada de Venezuela y cuna de la industria petrolera de un país que alguna vez fue el mayor exportador mundial de crudo.

Lee la nota completa en EL ESTÍMULO