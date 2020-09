Venezuela superó los 63 mil casos de Coronavirus

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela contabilizó en las últimas horas nueve fallecidos y 761 casos de coronavirus, la cifra de fallecidos asciende a 511 y los contagios totales a 63.416 desde el inicio de la pandemia. Freddy Ñañez, informó que los fallecidos se registraron en los estados Apure (2), Zulia (2), Aragua (2), Distrito Capital (1), Delta Amacuro (1), Monagas (1). De los positivos reportados este miércoles 711 son comunitarios y 50 corresponden a venezolanos que retornaron del exterior (44 de Colombia y seis de Brasil). Distrito Capital fue la entidad con más casos al registrar 144, seguido de Carabobo (103), Aragua (85), Miranda (85), Táchira (59), Bolívar (42), Yaracuy (40), Anzoátegui (31), Nueva Esparta (22), Trujillo (16), La Guaira (16), Monagas (12), Lara (11), Guárico (11), Amazonas (9). Portuguesa (9), Mérida (6), Sucre (4), Falcón (2), Cojedes (1), Barinas (1), Delta Amacuro (1). . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #covid19 #freddyñañez #alerta #17Sep #Carabobo #DistritoCapital