Venezuela inicia nuevo año escolar con pandemia, fallas de internet y cortes eléctricos

#NoticiasEV Venezuela inicia este miércoles #16sep un nuevo año escolar, en medio de la pandemia del coronavirus, lo que ha originado que las clases sean virtual. Sin embargo, los venezolanos se las tendrá que ingeniar para que los niños y adolescentes puedan ver clases, ya que la mayoría de los estados, padecen constantemente fallas de servicios de internet y cortes eléctrico. Mientras, que Nicolás Maduro anunció este martes que a partir del #5Oct las escuelas y los liceos van abrir como centros de asistencias pedagógicas para padres y madres, y los alumnos; con todas las medidas de bioseguridad se abren las escuelas los siete días de flexibilización. . ¿Usted cómo se prepara para este nuevo año escolar? . . #EVNews #regresoaclases #coronavirusenvenezuela #crisisvenezuela #sinluz #16sep