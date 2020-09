Venezuela contabilizó ocho nuevos fallecidos y más de mil casos por Covid-19

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela reportó ocho fallecidos y 1.086 nuevos contagios debido a la pandemia por covid-19, de los cuales 991 corresponden a transmisión comunitaria y 95 provenientes del exterior. La información la dió a conocer Delcy Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, quien indicó que entre las víctimas se encuentran dos hombres del estado Táchira, de 55 y 41 años; dos pacientes del sexo masculino de 49 y 65 años en Aragua, una mujer de 69 años y un hombre de 56 años, ambos residentes del estado Miranda. Guárico y Apure reportaron otras dos muertes: dos hombres de 68 y 66 años. Rodríguez, destacó que en las últimas 24 horas Bolívar presenta mayor cantidad de contagios (217), seguida por Distrito Capital (156), Miranda (96), Nueva Esparta(79) y Aragua (75). En cuanto a los llegados del exterior, 80 retornaron al país desde Colombia, nueve de Brasil, cuatro de Perú y dos de Ecuador. . . #EVNews #coronavirus #DelcyRodriguez #coronavirusenvenezuela #16sep