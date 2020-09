Biden le pone ritmo a su discurso con 'Despacito" de Luis Fonsi (+video)

View this post on Instagram

#NoticiasEV Biden reproduce canción 'Despacito' de Luis Fonsi durante un mitin orientado a la comunidad latina, el candidato además contó con varias estrellas como Eva Longoria y Ricky Martin. Afirmó además que a los latinos les irán las cosas "mucho mejor" en asuntos como salud, educación, empleo e inmigración si el presidente es él y no Donald Trump. . . #EVNEws #democrata #joebiden #elecciones #EstadosUnidos #luisfonsi #despacito #estendencia