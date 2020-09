El pianista José Agustín Sánchez realizó exitosa jornada de “Desinfección y vacunación musical”

(14 de septiembre del 2020. El Venezolano).- El pianista, compositor y director de orquestas, José Agustín Sánchez, realizó el domingo pasado otra exitosa jornada de “desinfección musical” en las calles de su ciudad natal, San Cristóbal, en la que montado con su piano sobre un camión, acompañado por dos cantantes, un saxofonista y un percusionista, llevó música de su autoría a casi toda la extensión de la capital del Edo. Táchira. Estuvo acompañado por un vehículo de bomberos que abría el camino y por otros transportes que esparcían hipocloritos para desinfectar las calles en la lucha contra el Covid-19, más la escolta de la policía municipal, integrando al mismo tiempo a las instituciones públicas en una misma misión socio-cultural.

La actividad de desinfección y recorrido musical se extendió por espacio de seis horas y culminó en la cabina radial de La Mega – San Cristóbal, donde el joven pianista ofreció su concierto de “vacunación musical”, en vivo y para todos los escuchas hasta las 06:00 PM. Interpretó varios de sus populares “memes cósmicos” que forman parte de una gran obra sinfónica llamada “Cantos del Sur”, que compuso en calidad de compositor residente de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas que dirige el maestro Rodolfo Saglimbeni y que pronto será estrenada mundialmente.

“Recibí muchísimas bendiciones de toda índole, primero por parte de los artistas, quienes se sintieron inspirados a llevar con su talento un llamado a entender que el arte es una herramienta poderosa, de cambio, transformación e integración, y se sintieron empoderados. Segundo por la integración de las instituciones públicas en una actividad cultural que es alimento para el espíritu y le dieron la prioridad que merecía, todos ellos: bomberos, policía municipal, alcaldía, Protección Civil, todos se integraron para que esta desinfección fuera un punto de encuentro. Finalmente a través de las personas, por su reacción tan positiva ante la ofrenda musical que les llevamos”, explicó José Agustín Sánchez, quien estuvo acompañado por la soprano Mariangel Vázquez, la cantante Sonia Escalante, el saxofonista Iván Medina y el percusionista Abraham Pérez.

El recorrido incluyó varias parroquias, en las iglesias los esperaban para transmitirles sus buenos deseos; también un ancianato donde todos los abuelitos se sentaron afuera para compartir y el padre a cargo de la institución bendijo la actividad en forma emotiva. Recorrieron casi toda la ciudad incluyendo seis barrios importantes, pasaron por el Seguro Social donde hay pacientes con Coronavirus, al igual que por el Hospital Central, por las principales avenidas y en el Obelisco San Cristóbal realizaron una parada donde la gente, guardando el distanciamiento social, se acercó a compartir y disfrutar.

El artista enfatizó en que la actividad “no fue simplemente una caravana musical, porque fue algo más allá de música y diversión. Los bomberos en su camión iban abriendo el camino con su sirena, luego los vehículos rociando hipocloritos desinfectando las calles y al final íbamos nosotros, esto me recordó como músico que no solo estamos haciendo un acto de entretenimiento, estábamos desinfectando con vibración, música y arte, en medio de una pandemia, con las personas encerradas y con temor al contagio, en medio de interrogantes en una sociedad con escasez de toda índole. Esa sirena que en algunos momentos me perturbaba al mismo tiempo se convertía en un recordatorio de que estamos en una misión”.

La “desinfección musical” se realizó por primera vez en agosto pasado, con dos recorridos y también cuando el maestro Sánchez ofreció, en solitario y para enfermos de Coronavirus y personal médico y de salud, un concierto en el hospital central de la ciudad de San Cristóbal. El artista ahora se concentrará en llevar la actividad a otros estados del país, incluyendo la Gran Caracas.