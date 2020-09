Biden lleva 5 puntos de ventaja en Florida

(15 de septiembre del 2020. El Venezolano).- El candidato demócrata Joe Biden tiene una ligera ventaja sobre el presidente Donald Trump en el estado de Florida, campo de batalla, según una encuesta de la Universidad de Monmouth publicada el martes.

Biden lidera a Trump 50-45 entre 428 votantes registrados encuestados entre el 10 y 13 de septiembre. Los votantes mayores de 65 años están esencialmente divididos entre los dos, con 49-47 de Trump dentro del margen de error de 4.7 puntos porcentuales de la encuesta.

La encuesta de Monmouth muestra que Biden lidera entre los latinos de Florida 58-32, aproximadamente en línea con el margen de 27 puntos de Hillary Clinton en 2016, aunque perdió el estado ante Trump en general. Una encuesta reciente de una firma de investigación latina demócrata informó que la ventaja de Biden entre los hispanos era menor, 53-37 por ciento, un hallazgo que alarmó a los demócratas de Florida que han estado preocupados por la cantidad de alcance que la campaña está haciendo para atraer a estos votantes.



Trump tiene una ventaja sustancial sobre Biden entre los votantes blancos, 56-39 por ciento. Sin embargo, Trump ganó el mismo grupo por más de 30 puntos en 2016, y el apoyo de Biden en el centro de Florida y áreas fuera de los bastiones tradicionales de los demócratas en la parte sur del estado es más fuerte que el de Clinton en 2016.

“El panorama actual muestra a Biden manteniendo una ventaja demócrata típica en el sur de Florida mientras realiza avances notables en otras partes del estado”, dijo el director de encuestas de Monmouth, Patrick Murray, en un comunicado.

Una señal de advertencia importante para el presidente es el nivel de apoyo entre los votantes militares, donde Trump tiene una ventaja de 4 puntos sobre Biden entre los veteranos y aquellos en hogares militares. Sin embargo, entre todos los encuestados, un porcentaje mayor, el 70 por ciento, dijo que Biden respeta a los militares y a los veteranos, en comparación con solo el 56 por ciento de Trump.

La encuesta se realizó poco después de un informe explosivo en The Atlantic, partes del cual fueron posteriormente respaldadas por otros medios, que detallaba las acusaciones de que Trump menospreciaba a los altos oficiales militares y denigraba el sacrificio de los soldados, acusaciones que la Casa Blanca ha negado rotundamente, así como también comentarios similares registrados por el veterano periodista Bob Woodward que se hicieron públicos.

"¿Son responsables las supuestas declaraciones negativas del titular sobre el ejército? No podemos decirlo con certeza ya que no tenemos una tendencia previa sobre esta cuestión ", dijo Murray. "Pero seguro que no puede ayudar".

Biden viajó a Tampa, Florida, y criticó a Trump por esos comentarios reportados con la esperanza de socavar aún más ese apoyo.

"Francamente, me molesta mucho la forma en que se pone frente a una cámara y habla de lo mucho que ha hecho por los veteranos, y luego se da la vuelta e insulta a nuestros miembros del servicio y héroes caídos cuando la cámara está apagada", dijo Biden en una mesa redonda para veteranos celebrada en un colegio comunitario local.

La mayoría de los votantes, el 53 por ciento, también desaprobó el trabajo que Trump ha hecho al manejar la pandemia de Covid-19, y solo el 44 por ciento dijo que ha hecho un buen trabajo.

Una encuesta de la Florida Atlantic University también publicada el martes encontró que Biden lidera por 3 puntos, 49 por ciento a 46 por ciento, entre los votantes probables con un 5 por ciento de indecisos. Los resultados estuvieron dentro del margen de error de la encuesta de 3.8 puntos porcentuales.

Sin embargo, hubo algunas señales prometedoras para Trump. Los encuestados de la FAU encontraron que el 72 por ciento de los votantes de Trump estaban “extremadamente emocionados” de votar por el presidente, en comparación con el 60 por ciento de los que dijeron que votarían por Biden. En una declaración que acompañó a la publicación de la encuesta, el encuestador dijo que "los indecisos se están rompiendo por Trump 4: 1".