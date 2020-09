Venezuela superó los 60 mil casos de Covid-19

View this post on Instagram

#NoticiasEV Delcy Rodríguez reportó que en las últimas horas se registraron 910 nuevos casos en las últimas 24 horas, 885 de transmisión comunitaria y 25 importados Con este reporte la cifra de contagios oficial llegó a 60.540. “La primera entidad con más contagios es Distrito Capital con 190 casos”, afirmó Rodríguez. “190, Dtto. Capital; 164, Nueva Esparta; 113, Carabobo; 78, Aragua; 67, Miranda; 57, Zulia; 39, Vargas; 35, Yaracuy; 34, Lara; 29, Sucre; 25, Falcón; 13, Trujillo; 12, Bolívar; 9, Cojedes; 8, Amazonas; 7, Guárico; y 5, Mérida”, especificó. La cifra de fallecidos en el mismo período de tiempo es de 8 víctimas mortales, con esta cifra se elevan los decesos a 485. Los decesos fueron: una mujer de 73 años y un hombre de 45 años del Distrito Capital; un hombre de 72 años y una mujer de 84 años del estado Miranda; un hombre de 64 años y otro de 67 años del estado Apure; una mujer de 66 años del estado Mérida y un hombre de 42 años del estado Táchira. . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #DelcyRodriguez #covid19 #14Sep