La mayoría de los estadounidenses reprueban gestión de Trump frente a la pandemia

La mayoría de los estadounidenses no aprueba la gestión del presidente Trump frente a la pandemia, no cree en su retórica sobre el virus o critican su enfoque, según reveló una nueva encuesta de ABC News/Ipsos, publicada este domingo. Según el sondeo, solo el 35% de los estadounidenses aprueba el manejo que hecho Trump del coronavirus, una cifra que se ha mantenido similar desde principios de julio, según sondeos anteriores. Cerca de dos tercios del país creen que el presidente actuó con demasiada lentitud frente al brote y desconfían de la información que ha dado con respecto al virus, lo cual no juega a su favor a menos de dos meses para las elecciones, en las que la pandemia tendrá un peso trascendental. ¿Cómo calificas el desempeño del presidente Trump frente al coronavirus? #Trump #PresidentTrump #Reprueba #Gestion #Coronavirus #Covid19 #Pandemia #Encuesta 📸 Brendan Smialowski/AFP via Getty Images. 👉 Más información en el link de nuestra biografía.