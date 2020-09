Venezuela superó los 58 mil casos de Covid-19 y reportó ocho nuevos fallecidos

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela reportó ocho muertes y 840 nuevos contagios por covid 19 en las últimas horas, La información la dió a conocer Delcy Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, quien indicó que 768 son por transmisión comunitaria y 72 provenientes del exterior (69 de Colombia y tres de Ecuador). Rodríguez, informó que las dos primeras víctimas fueron ubicadas en el Distrito Capital, un hombre y una mujer de 57 y 83 años, respectivamente. Miranda reporta el tercer y cuarto deceso de la jornada, una paciente de 32 años y un hombre de 67 años de edad. Otros dos hombres fallecieron en el estado Apure a causa del virus, de 64 y 67 años; mientras que Carabobo y Sucre reportan un deceso cada uno, ambos del sexo masculino. La capital del país continúa a la cabeza con 201 positivos distribuidos en las 22 parroquias, seguidamente Miranda (118) En esta jornada también se reportaron casos por coronavirus en Aragua (93), Nueva Esparta (68), Carabobo (62), Lara (44), Mérida (39), Táchira (35), La Guaira (25), Apure (24), Monagas (17), Yaracuy (14), Amazonas (12), Zulia (9), Trujillo (6) y Bolívar (1).