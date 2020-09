Disturbios en protesta contra la violencia policial en Bogotá

View this post on Instagram

#NoticiasEV Decenas de manifestantes que reclaman justicia en el caso del abogado Javier Ordóñez, que murió tras ser víctima de la violencia policial durante un arresto en Bogotá, se enfrentaron este miércoles con la Policía en la calle donde estuvo detenido antes de ser llevado a un hospital Al grito de "asesinos, asesinos", unas 300 personas, en su mayoría jóvenes, lanzaron piedras, pintura y otros objetos contra el Comando de Acción Inmediata (CAI) del barrio Villaluz, en el oeste de Bogotá, al que estaban asignados los dos policías implicados en el hecho. Los manifestantes atravesaron ramas de árboles en la vía pública y algunos usaron las patinetes en las que llegaron hasta el lugar para golpear los vidrios del cuartelillo policial mientras un escuadrón antimotines intentaba poner orden en la situación. En medio de la agitación fue incendiada una motocicleta y atacado un vehículo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la @fiscaliacol , que es la encargada de esclarecer los hechos que condujeron a la muerte de Ordóñez. Vía: @elvenezolanoco . . #EVNEws #colombia #bogota #abusopolicial #protesta