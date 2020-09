Capriles no sabe si votará en las fraudulentas elecciones parlamentarias

(10 de Septiembre del 2020. El Venezolano).- El dirigente de la oposicón, Henrique Capriles Radonski, reiteró que el proceso electoral no resuelve la crisis del país y puntualizó que no sabe si votará en las fraudulentas elecciones parlamentarias, convocadas el próximo 6 de diciembre.

“Es un falso dilema votar o no votar, participar o no participar, yo no sé si voy a votar el 6 de diciembre que es la fecha que se ha puesto en el país. De aquí al 6 de diciembre falta mucho tiempo. Creo que el verdadero dilema es si luchamos o no luchamos”, acotó.

Lea También: Maduro: Capriles encabeza una campaña mundial de corrientes que quieren sabotear las elecciones

Capriles reconoció que los venezolanos “no están pensando en parlamentarias”, puesto que deben hacer frente a muchas otras problemáticas, como la escasez de gasolina.

El exgobernador de Miranda aseguró que el hecho de no estar en acuerdo con la propuesta de Guaidó no significa que deban tildarlo de “vendido”. Dio como ejemplo el caso de la iglesia católica.

Con información de El Impulso