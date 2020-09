Alicia Machado volverá a estar en la portada de Playboy

(10 de septiembre del 2020. El Venezolano).- Alicia Machado anunció en una entrevista con Ismael Cala, en la cadena norteamericana MegaTV, que pronto volverá a posar desnuda para la revista Playboy.

“Voy a volver a posar desnuda en Playboy. Me están invitando. Walter Mercado me dijo que a los 45 años de edad me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80 porque he vivido intensamente”, afirmó la Miss Universo 1996.

Machado recordó que este mes se celebran 25 años de su coronación como Miss Venezuela en el Poliedro de Caracas, lo que le permitió luego ganar el título de Miss Universo en Las Vegas.