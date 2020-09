Venezuela superó los 55 mil casos de coronavirus

View this post on Instagram

#NoticiasEV Delcy Rodríguez, anunció que se registraron 1.213 nuevos casos de covid-19, con lo que el total de contagios se eleva a 55.563. Así mismo, fueron reportados 8 decesos; en Distrito Capital (dos mujeres de 84 y 76 años), Mérida (dos hombres de 72 y 82 años), Miranda (hombre de 73 años), Nueva Esparta (hombre de 60 años), Aragua (hombre de 64 años), Lara (hombre de 56 años); la cifra de fallecidos por la pandemia asciende a 444. De los contagios reportados este martes 1.191 son comunitarios y 22 corresponden a venezolanos retornados del exterior (14 de Colombia y ocho de Brasil). Distrito Capital encabezó la cifras de casos con 198, seguido por Aragua (170), Miranda (144), Apure (91), Monagas (88), Nueva Esparta (85), Zulia (70), principalmente. . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #DelcyRodriguez #venezuela #9Sep