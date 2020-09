Freddy Guevara vuelve a las calles luego de tres años en la Embajada de Chile

(09 de septiembre del 2020. El Venezolano).- El diputado Freddy Guevara, uno de los principales líderes de Voluntad Popular, salió este miércoles de la Embajada de Chile en Caracas, en la que se refugió en noviembre de 2017 luego de que el TSJ del régimen inhabilitó su inmunidad parlamentaria y le prohibió salir del país.

A su salida de la sede diplomática, que se debe a una serie de “indultos” declarados por Nicolás Maduro para 110 presos y perseguidos políticos, Guevara anunció que vuelve a las calles del país para luchar por la democracia e informó que no participará en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que califica, al igual que la oposición alineada con el presidente encargado Juan Guaidó, de una farsa.

“No soy candidato ni lo seré en ningún tipo de fraude”, expresó Guevara.

Guevara no ofreció muchos detalles sobre sus casi tres años en la Embajada de Chile. Foto EFE / Rayner Peña R

Advirtió que el costo de convalidar un fraude es muy alto y, recordando su amistad con el diputado Stalin González y su distancia con el exgobernador Henrique Capriles, lamentó que las recientes reuniones entre el régimen y opositores hayan sido promovidas por Turquía.

“No es bueno para Venezuela que Turquía o Rusia sean los promotores de la negociación”, agregó.

A su juicio el Pacto Unitario impulsado por Guaidó, que contempla una consulta popular con apoyo internacional, salió fortalecido. “Esto no se trata de personas sino de instituciones, el Pacto lo respaldan 37 partidos políticos y la Asamblea Nacional, que es reconocida por el mundo”.

Guevara informó que no participará en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Foto: AFP

Guevara no ofreció muchos detalles sobre sus casi tres años en la Embajada de Chile, solo agradeció el apoyo a Michelle Bachelet, expresidenta del país, y de Sebastián Piñera, actual mandatario, por su apoyo. “No fue como estar en una cárcel. No tenía libertad, sin lugar a dudas, pero no es como la situación dramática que han vivido los presos políticos”, dijo el legislador, quien reconoció que después de tanto tiempo sin estar frente a las cámaras tuvo que anotar algunas de sus declaraciones para leerlas desde su celular.

Tras culminar su discurso, salió directo a una reunión de Voluntad Popular en la Plaza Bolívar de Chacao.