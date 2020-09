Tenor venezolano participa en edición 2020 de Operativo Voices of World

(08 de septiembre del 2020. El Venezolano).- El cantante venezolano Eleazar Mora, participa este sábado 12 de septiembre en el recital Virtual Operatic Voices of Opera 2020, evento enmarcado en el décimo aniversario del Manny Pérez Vocal Studio, que será transmitido por Doral TV canal 77. También podrá ser visto online a través de cityofdoral.com.



Conocido y premiado por su serie de tributos discográficos a Javier Solis, Simón Díaz, y del éxito obtenido con sus discos “Venezuela habla cantando” y "Bella Italia, entre otros, el tenor caraqueño residenciado en Miami, acaba de ser honrado en el Festival de Video Hispano 2020 por el videoclip Gema, contenido en el disco dedicado al legendario cantante mexicano.



En la presentación de este sábado, organizada por The City of Doral Opera Concerts, Mora mostrará su versatilidad al interpretar con fluidez géneros de la música popular y la música académica.