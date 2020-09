Comunicado ANCO: ANCO informa sobre la reunión sostenida con el Presidente Encargado Juan Guaidó

(08 de septiembre del 2020. El Venezolano).- La Alianza Nacional Constituyente Originaria ANCO, expresa al país su satisfacción por la acogida brindada por el Presidente (E) Juan Guaidó Márquez a la convocatoria de una Consulta Popular Vinculante promovida por ANCO

La Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, se dirige al país para informar que en fecha 4 de Septiembre de 2020, miembros de la Dirección Nacional de ANCO, encabezados por su Coordinador Nacional, Ing. Enrique Colmenares Finol, acompañado por los voceros de la Dirección Nacional de la Alianza, Dra. Blanca Rosa Mármol de León, Dr. Luis Manuel Aguana, Dr. Edgar Florez y Arq. Luis Granados, con la especial participación del Dr. Cesar Perez Vivas, ex Gobernador del Estado Táchira, del Lic. Walter Márquez ex Diputado al Congreso Nacional y la presencia calificada de otros sectores de la Sociedad Civil a nivel nacional y representantes de ANCO de las regiones del país; hicieron la presentación formal al Presidente Encargado Juan Guaidó y su equipo de trabajo, de nuestra propuesta Consulta Popular Vinculante “Que el Pueblo Decida”, en el marco de los contactos que el Gobierno Encargado está realizando con todos los sectores de la sociedad civil venezolana.

Queremos agradecer al Presidente Encargado y su equipo la atención prestada a nuestra propuesta y deseamos asimismo dejar constancia a los venezolanos de lo planteado en la mencionada reunión;

1.- Reafirmamos la necesidad de convocar al pueblo venezolano, ante la ilegitima convocatoria del proceso electoral parlamentario, a una gran CONSULTA PLEBISCITARIA CON CARÁCTER VINCULANTE de alcance nacional y mundial para que sea el pueblo el que decida el futuro de Venezuela. ANCO ofreció la colaboración de toda nuestra organización y todos los contactos nacionales e internacionales asociados con ANCO a los fines de colaborar en la ejecución de la mencionada Consulta Popular, en coordinación con todas las organizaciones que se sumen al llamado del Presidente Encargado. Hicimos entrega formal al Ciudadano Presidente Encargado de nuestra propuesta de preguntas a realizarle al Pueblo venezolano:

1.- ¿Ordena usted el cese inmediato del ejercicio del poder usurpado en la Presidencia de la Republica por parte de Nicolás Maduro, y de las instituciones ilegitimas en su origen y desempeño? (*) SI_NO_

2.- ¿Ordena usted establecer un gobierno transitorio de Unidad y Emergencia Nacional, una vez logrado el cese de la usurpación, que convoque a Elecciones libres, y transparentes? (**) SI__ NO__

3.- ¿Ordena usted, de no cesar la usurpación, se solicite a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y/o Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, en cumplimiento de sus principios constitutivos y los instrumentos por esas organizaciones aprobados, den a Venezuela el auxilio correspondiente para la recuperación de la Democracia? SI__ NO__

FUNDAMENTO

(*) Se declara de manera expresa la voluntad de la ciudadanía con base en el principio de autodeterminación y soberanía popular y los artículos 1, 5, 19, 22, 23, 70 y 333 de la Constitución, que asume como ilegítima la Asamblea Nacional Constituyente instalada el 03 de agosto de 2017 y por tanto, sin eficacia todos sus actos, como fue el proceso electoral presidencial celebrado el pasado 20 de mayo de 2018 y así se inicie el proceso de reparación de la soberanía popular.

(**) Se declara de manera expresa que acorde con los artículos 326 y 333 de la vigente Constitución, se conforme un Gobierno de Transición que integre a las diferentes expresiones de la sociedad civil organizada, según lo expresado en el artículo 326 constitucional y se dé inicio al cambio del modelo político administrativo y constitucional, acorde con los artículos 5, 70, 347 y 348 constitucionales. Con el fin de recuperar la confianza de los ciudadanos en el sufragio como herramienta legítima de participación democrática, se declara expresamente que los procesos electorales se realicen posteriormente a la recuperación de la institucionalidad democrática y el estado derecho en Venezuela, espetando las condiciones que establece el Tribunal Supremo de Justicia del 13 de Junio del 2018 y cumpliendo las necesarias reformas al sistema electoral venezolano que comprenden: La designación de un nuevo Poder Electoral conforme a previsiones que el gobierno de Emergencia y sectores representativos de la sociedad civil acuerden la total revisión y adecuación de su estructura interna; la necesaria depuración y actualización del Registro Nacional Electoral; la inscripción en Registro Electoral y facilidades para votar la mayoría de venezolanos en el exterior; la implementación de un sistema de votación y escrutinio fundamentalmente manual.

2.- Formalizamos una propuesta de organización de una Comisión Coordinadora de la Consulta Popular como aporte de ANCO, para la ejecución a la brevedad posible de esta iniciativa, que incorpora todos los factores de la vida nacional, con presencia determinante de la Sociedad Civil en la toma de decisiones en este proceso tan importante para los venezolanos, indicando funciones y responsabilidades. La organización propuesta cubre todos los aspectos de un proceso electoral a realizarse en Venezuela y en el exterior, incluyendo el manejo de los apoyos internacionales requeridos para hacer cumplir la decisión del pueblo venezolano;

3.- Formalizamos una propuesta de sistematización técnico-electoral como tarea fundamental e inmediata que deben abordar las personas que sean designadas en la Comisión propuesta para realizar la Consulta Popular. ANCO tiene mucho tiempo trabajando en la preparación de una solución técnica que se adecúe a los lineamientos mínimos de transparencia, confiabilidad, localización internacional, facilidad de operación y seguridad de los datos de los ciudadanos que participen en el proceso de la Consulta Popular a nivel mundial;

4.- Formalizamos una propuesta de Acuerdo para la Asamblea Nacional donde expresamente proponemos que el sector político promocione y colabore, mas no conduzca, la realización de la Consulta Popular Vinculante, produciendo la articulación nacional e internacional, con países y organismos internacionales, necesaria y suficiente con la Sociedad Civil y el resto de los sectores de la vida nacional, para que esta iniciativa produzca los resultados que permitan superar la tragedia que sufre el pueblo de Venezuela;

5.- Recordamos al Presidente Encargado lo imprescindible del apoyo de la Comunidad Internacional en torno a esta iniciativa y la necesidad de que el Gobierno Encargado movilice todos los embajadores y todos los contactos y recursos necesarios para que los organismos internacionales y los diferentes gobiernos se pronuncien a favor y apoyen en cada país esta solución que convoca a los venezolanos a una salida constitucional, pacífica y electoral, que provocará un pronunciamiento categórico del pueblo de Venezuela a favor de la democracia y la libertad. Mención especial debe hacerse de la carta enviada a la OEA por diversas personalidades de la Sociedad Civil venezolana para el apoyo de esa organización a una Solución Humanitaria de Carácter Electoral, como también las diversas proclamas (14 a la fecha), originadas por los liderazgos de las regiones y Sociedad Civil rechazando el fraude oficialista, convocando a una Consulta Plebiscitaria con el apoyo integral de la Comunidad Internacional. La solución saldrá de un trabajo conjunto y coordinado de todos los sectores, políticos y de la Sociedad Civil, para el logro del objetivo planteado;

6.- Resaltamos la importancia de que una vez logrado el Cese de la Usurpación, el Gobierno de Transición de Unidad y Emergencia Nacional que nazca de la Consulta Popular este integrado de una manera amplia y diversa, incorporando a todos los factores de la vida nacional pero en especial de la Sociedad Civil para lograr el más amplio respaldo de todos los venezolanos, garantizando su plena estabilidad, hasta la convocatoria de unas elecciones libres y transparentes.

7.- Transmitimos al Ciudadano Presidente Encargado la necesidad urgente de concretar el apoyo internacional para la atención eficiente a la población, como al personal médico y asistencial en general de la pandemia del Covit 19, ante la destrucción del sistema de salud por parte de la tiranía, reflejado en carencias de todo tipo con saldo doloroso de vidas al carecer de los insumos apropiados.

De nuevo celebramos que el Gobierno Encargado se haya hecho eco y partícipe de la solución que ANCO ha venido impulsando por años y estaremos muy atentos para que en su ejecución no se pierda la esencia de la participación protagónica del pueblo de Venezuela para la recuperación de la democracia y la libertad.

¡QUE EL PUEBLO DECIDA!

“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.”

Simón Bolívar

Carta dirigida a Santander, Octubre de 1826

ALIANZA NACIONAL CONSTITUYENTE ORIGINARIA ANCO

Caracas 7 de Septiembre de 2020