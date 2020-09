Servicio público: todos unidos por Harold Zavala

View this post on Instagram

#Repost @eniotrujillolavozdelzulia with @make_repost ・・・ El reconocido músico Harold Zavala requiere, con urgencia, ayuda financiera para poder comprar la prótesis de su pierna izquierda que debe ser reemplazada, debido a que se descendió y está erosionando el hueso. Este problema le impide caminar debido al dolor intenso que le produce, con el agravante de que corre el riesgo de perder la pierna por la complicación con una osteomielitis. Zavala, desde hace casi 2 meses, está gestionando una ayuda, pero las gestiones realizadas han sido infructuosas. Por ello, un grupo de amigos ha decidido apelar a la generosidad de los zulianos, solicitando una colaboración para "echarle una manito" a Harold Zavala. Informan que el costo de la prótesis es de 4.000 dólares. Para aquellos que puedan colaborar está a la disposición la cuenta Zelle [email protected] Zavala es abogado, locutor y se desempeñó como profesor universitario. Fundó la agrupación Los Casinos, también los Dancing Boys y luego la orquesta musical Los Imperial's. Diario Panorama @diariopanorama