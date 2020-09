Venezuela se acerca a los 50 mil casos de Covid-19 y superó los 400 fallecidos

View this post on Instagram

#NoticiasEV Delcy Rodríguez, informó este jueves que en la última jornada se registraron cuatro fallecidos y 994 casos de coronavirus en el país, la cifra de contagios se eleva a 49.877 y los decesos a 402. A través de su cuenta de Twitter indicó que los fallecidos de las últimas horas eran residentes de Apure (hombre de 66 años), Miranda (mujer de 71 años), Carabobo (hombre de 29 años), y Táchira (hombre de 38 años). De los nuevos positivos 933 son comunitarios y 61 corresponden a venezolanos que retornaron del exterior (60 de Colombia y uno de Perú). Los casos comunitarios se distribuyen en las siguientes entidades: Ditrito Capital (214), Miranda (156), Vargas (122), Nueva Esparta (63), Sucre (60), Aragua (43), Yaracuy (37), Táchira (34), Monagas (28), Zulia (27), Lara (24), Apure (21), Anzoátegui (18), Carabobo (17), Trujillo (14), Bolívar (12), Mérida (12), Cojedes (11), Portuguesa (11), y Barinas (9). . . #EVNews #DelcyRodriguez #coronavirusenvenezuela #COVID19 #4Sep