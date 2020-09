Marrero no descarta “una alianza entre Guaidó y Capriles, pero ahora eso no es viable”

(02 de septiembre del 2020. El Venezolano).- El jefe de despacho de la Presidencia Encargada de Juan Guaidó, Roberto Marremo, señaló que “cuando eres preso político y sabes que eres inocente pero enfrentas a este régimen tu condena está ligada al país y vives un sube y baja durante ese tiempo“.

Estas declaraciones las ofreció en el programa “El Toque De Diana”, transmitido por La Romántica 88.9 FM, que “no me torturaron físicamente. Yo grabe un video porque ‘me dio la gana’. A mí me llevaron preso injustamente, me sembraron, pero la gente se horroriza porque a mi me trataron bien”.

“Yo apoyo a Juan Guaidó. A mi no me torturaron físicamente. Aunque hay presos políticos que yo veía en los calabozos cómo los maltrataban“, sumó.

Sostuvo que “las transiciones son muy complicadas. Todos los procesos políticos ‘te caen a palos’ desde el inicio al final pero hay que intentarlo. La realidad es que es algo muy difícil de lograr”.

“Maduro está haciendo una arca de Noé y es la nueva Asamblea Nacional. Está buscando legitimidad en el mundo y darle una inmunidad parlamentaria ante su gente en un posible cambio político”, destacó.

No descartó “una alianza entre Guaidó-Capriles, pero ahorita eso no es viable, eso es algo que no resuelve el problema, yo necesito una alianza con el poder para lograr una transición de poder”.

“Los tiempos políticos internacionales son muy lentos. Es difícil que Europa detenga su presión político sobre Venezuela, porque quieren un cambio puesto que le afecta a ellos“, añadió.

Con información de Sumarium