Venezuela contabilizó en las últimas horas más de mil nuevos casos de Covid-19

View this post on Instagram

#NoticiasEV Delcy Rodríguez, informó que en las últimas horas se han registrado 1.127 casos de covid-19 en el país, 1.016 casos comunitarios y 111 importados, para un total de 48.883 desde el inicio de la pandemia. A través de un contacto telefónico para el canal del Estado afirmó que en Distrito Capital se contabilizó la cifra más alta del día con 262 casos, le sigue Zulia con 166 y Miranda 153. La Guaira (116), Nueva Esparta (83), Aragua (38), Apure (34), Sucre (29), Lara (26), Mérida (22), Delta Amacuro (20), Carabobo (15), Anzoátegui (14), Barinas (10), Bolívar (7), Guárico (7), Yaracuy (5), Táchira (4), Portuguesa (3), Trujillo (2). En sus declaraciones, también comentó que siete venezolanos fallecieron en la jornada a causa del virus, y la cifra se eleva a 398: Apure (2), Miranda (2), Táchira (2), y Distrito Capital (1). . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #venezuela #DelcyRodriguez #3sep