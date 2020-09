María Corina Machado: ¿Que nos han traicionado? Muchos; y faltan otros

(03 de septiembre del 2020. El Venezolano).- María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, llamó a no rendirse en su primera declaración después de que el exgobernador de Miranda Henrique Capriles convocó a participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“Rendirse no es una opción. ¿Que la lucha es larga? Lo ha sido en extremo. ¿Que nos han traicionado? Muchos; y faltan otros. ¿Que aquí no tenemos fuerza? ¡Mentira!”, expresó la dirigente política.

“Resistimos solos durante 20 años. La fuerza que nos falta llegará. No descansaremos hasta conseguirla”, agregó.

El miércoles Capriles dijo que no se va a quedar de “brazos cruzados” ante la situación del país. “No se trata de votar o no votar. El verdadero dilema es luchar o no luchar”, indicó, aunque advirtió que no es candidato recordando que está inhabilitado para ejercer cargos públicos.

“Vamos a apoyar gente que quiere abrir caminos. La única forma de salvar este país es abriendo caminos. A Nicolás Maduro no le vamos a regalar nada”, afirmó.

Capriles llamó a pelear por las condiciones electorales ideales para los comicios de diciembre. “La pelea es peleando, no es tuiteando”, subrayó.