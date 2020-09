 La Roca anuncia que él y su familia dieron positivo por COVID-19

View this post on Instagram

Dwayne Johnson "La Roca" @therock anunció que él y su familia dieron positivo por COVID-19 pero siempre se mantuvo positivo para poder superar el virus. La estrella de Hollywood compartió un video de 11 minutos para exponer su diagnóstico junto con un breve mensaje de orientación para afrontar la patología. "Sea estricto acerca de tener gente en su casa o reuniones. Manténgase positivo y cuide a sus seres queridos", escribió el actor en la leyenda de la publicación. El artista confesó que desde hace "dos semanas y media", ha estado lidiando con la enfermedad. "Mi esposa Lauren, así como mis dos hijas y yo, todos hemos dado positivo al COVID-19". Escuche el video completo a través de la red social del actor